Başkan Beşiktepe, ölen Büyükelçi Chilengi için başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Beşiktepe, ölen Büyükelçi Chilengi için başsağlığı diledi

Başkan Beşiktepe, ölen Büyükelçi Chilengi için başsağlığı diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, hayatını kaybeden Zambiya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Joseph Chilengi için başsağlığı diledi.

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, hayatını kaybeden Zambiya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Joseph Chilengi için başsağlığı diledi.

Büyükelçi Chilengi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Başkan Beşiktepe, "Kendisi ile bizzat tanışmışlığımız olan çok değerli bir diplomatın vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Ailesine, meslektaşlarına, Zambiya hükümetine ve Zambiya halkına yürekten başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seda Sayan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Beşiktepe, ölen Büyükelçi Chilengi için başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:45:31. #1.15#

title