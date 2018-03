Başkan Aydın, Kadroya Geçen İşçilerle Buluştu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, taşeronluktan kadroya geçen işçilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşabahçe Kütükev'de düzenlenen programa Belediye Başkanı Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Ahmet Özaydın, Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya, birim müdürleri ve daha önce özel şirket çalışı olup da başlatılan süreçle birlikte Özbelsan bünyesine alınan 280 işçi katıldı.

Programda konuşan Aydın, güvenlik, Kent Bilgi Servisi, Çağrı Merkezi, Park-Bahçe ve Mezarlık Müdürlüğünde istihdam edilen 280 özel şirket çalışanın kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Kadro sürecinin hayırlı olmasını temenni eden Aydın, şunları kaydetti:

"Sizler artık devletimizin, belediyemizin güvencesi altına girdiniz. Bundan sonraki süreçte bütün işlemleriniz Özbelsan üzerinden yürüyecek ve bütün haklarınız belediye tarafından sağlanacak. Biz çalışanlarımızla yöneticilerimizi bir aile olarak görüyoruz, bir takımın parçaları olarak görüyoruz. Bugün belediyemiz başarılı ise bütün arkadaşlarımızın bunda katkısı vardır. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıyla birlikte sizlerin de mutlu olması çok önemli. Sizlerin katılımıyla belediyemizin hizmet çıtası inşallah daha yukarılara çıkacaktır. Hayal ettiklerinizi, daha iyi olacağını düşündüğünüz önerilerinizi bize her zaman sunabilirsiniz, bundan memnun oluruz. Biz işini iyi yapanların önerilerini almaktan her zaman mutluluk duyarız. Her biriniz için bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum."

Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya ise, işçilerin kadro sevincini yürekten paylaştığını aktararak, "Artık taşeron kelimesi ülkemizde tarihe karışmıştır. Artık sizler, Sivas'ımızın yüz akı olan şirketimiz Özbelsan ailesine katılıyorsunuz. Özlük haklarınız, ücretleriniz, izin işlemleriniz, periyodik muayeneleriniz ve diğer tüm işlemleriniz Özbelsan tarafından yürütülecektir. İnanıyorum ki, bundan sonra işinizi daha iyi yapacaksınız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kadroya geçen işçiler adına konuşan Yasin Karamuk da kendilerine bu sevinci yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.