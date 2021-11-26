BAŞKAN ASYA, KURS HOCALARIYLA BİR ARAYA GELDİ Belediye Başkanı Feyat Asya eşi Suna Asya ile birlikte Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi ile Bilgi Evlerinde eğitmenlik yapan kurs hocalarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oğuz Akyüz de Başkan Asya'ya eşlik etti. Çocukların ve gençlerin yanı sıra kadın vatandaşların istifade edebileceği alanlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Asya, bu çalışmaların da kurs hocalarının katkılarıyla amacına ulaştığını kaydetti. Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yıllarca eksikliği yaşanan hizmetlerin hayata geçirildiğini anımsatan Başkan Asya, bundan sonra ağırlıklı olarak sosyal belediyecilik alanında yatırımlar yapacaklarını belirtti. Samimi bir ortamda gerçekleşen program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet