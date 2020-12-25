Başkan Arslan'dan tatil değil kısıtlama uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Arslan'dan tatil değil kısıtlama uyarısı

25.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:15
Başkan Arslan'dan tatil değil kısıtlama uyarısı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Tedbirler ve kurallar sevdiklerimiz, yakınlarımız içindir" diyerek 4 günlük kısıtlamanın tatil olmadığını belirtti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Tedbirler ve kurallar sevdiklerimiz, yakınlarımız içindir" diyerek 4 günlük kısıtlamanın tatil olmadığını belirtti.

Başkan Cengiz Arslan, ilçe dışındaki hemşerilerinden 4 günlük kısıtlama sürecinde ilçeye gelmemelerini, ikamet ettikleri il ve ilçelerinde kalmalarını isteyerek; "İlçemize gelecek vatandaşlarımız ise 10 günlük ev karantinasında ilçede olacaklarını kolluk kuvvetlerince yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığı ile takibi yapılacaktır" dedi.

Kısıtlamanın tatil fırsatı olmadığını belirten Başkan Arslan; "Gerekli tedbirler İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu 7 kuralla belirtilmiş ilçe Kaymakamlığımız sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır. Çameli ilçemizde ve ülke genelinde salgın ile ilgili alınan tedbirlerin yararını görmekteyiz. Vaka sayılarında azalma görülmektedir. Bulaşma riski aile içinde görülmektedir. Yılbaşında ki uyarı ve kısıtlamaların yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi tatili fırsat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu konuda hükümetimiz, çiftçilikle uğraşan bahçesinde, tarlasında çalışanlara kolaylıklar sağlamaktadır. Yılbaşını tatil olarak değerlendirip sokağa çıkmayalım, çekirdek ailemizle zaman geçirelim. Şu an tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Tedbirler ve kurallar sevdiklerimiz yakınlarımız içindir. İlçemizdeki yaşayan aile büyüklerimiz bizim de ailemiz, gözünüz arkada kalmasın kendi annemiz babamız gibi hassas davranacağız. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarımız tamamlandı. VEFA Grubumuz 24 saat hizmetlerinde olacaktır. Daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle yılbaşını evde geçirelim. 2021 yılının ülkemize, Denizli'mize ve Çameli'mize huzur ve güven ortamında sağlıklı ve sıhhatli yeni yıllar temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Burak Özçivit Aslı Tandoğan
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Mbwana Samatta Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Arslan'dan tatil değil kısıtlama uyarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:26:28. #1.14#
title