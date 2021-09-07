Başkan Arif Teke: "Pazar yeri inşaatımız kısa sürede bitirilecek"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 5 bin 800 metrekare kapalı pazar yeri inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 5 bin 800 metrekare kapalı pazar yeri inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Belediye Meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz ile birlikte İlçemizde yapımı devam eden "Kapalı pazar yeri" inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Pazar yerimiz en kısa zamanda bitirilerek Halkımızın ve pazarcı esnafımızın hizmetine sunulacaktır. Emeklerinden dolayı meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza, yüklenici firmaya ve inşaat alanında emek sarf eden işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı