Başkan Arif Teke: "Onaylanan projelerin ihalesi yapıldı"
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Başkan Arif Teke: "Onaylanan projelerin ihalesi yapıldı"

Başkan Arif Teke: 'Onaylanan projelerin ihalesi yapıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde spor yatırımları kapsamında ilçeye yapılacak olan 5 projenin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde spor yatırımları kapsamında ilçeye yapılacak olan 5 projenin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamaları münasebetiyle ilçemizi şereflendiren, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçemiz ile ilgili sunduğumuz projelerimiz olmuştu. Bu kapsamda mevcut kapalı spor salonunun yanına, bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, bir adet basketbol ve voleybol sahası, eski belediye binamızın gençlik merkezine dönüştürülmesi, mevcut futbol sahamıza ek soyunma odası ve bir adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım işlerinin ihalesi yapılmıştır. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. Bir an önce bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Yardımlarından dolayı, Başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, bakanlık yetkilileri, belediye meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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