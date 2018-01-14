Başkan Altun, Hastaneyi Ziyaret Etti

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, İlçe Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim Devlet Hastanesi'ne gelerek bir süre hastane Başhekimi Dr. Erhan Özdemir ve Hastane Müdürü Mehmet Nuri Dolmuş ile sohbet etti. Daha sonra Başhekim Özdemir ile birlikte hastanede tedavi altına alınan hastaları ve yakınlarını ziyaret eden Başkan Altun, hastalar ve yakınlarıyla bir araya gelerek, hastalara şifalar diledi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, "Selim İlçe Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret ettik. Kendilerine Allah'tan şifalar diledik" dedi.

Başkan Altun, kendisine eşlik eden Başhekim Dr. Erhan Özdemir'e ve Hastane Müdürü Mehmet Nuri Dolmuş'a göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - KARS