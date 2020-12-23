Başkan Altun'dan köpek saldırısında yaralanan gence ziyaret

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, dün akşam saatlerinde sahipleri tarafından sokağa salınan köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan halterci Samet Mutlu'yu evinde ziyaret ederken, hastanede bulunan Yusuf Öztürk ile de telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, dün akşam saatlerinde sahipleri tarafından sokağa salınan köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan halterci Samet Mutlu'yu evinde ziyaret ederken, hastanede bulunan Yusuf Öztürk ile de telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olayın kendilerini ziyadesi ile üzdüğünü belirten başkan Altun,yaşananları bir kez de Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk'ten dinledi.

Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Altun," Dün akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayda, sahibi tarafından başı boş bırakılan köpek nedeniyle Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk kardeşimiz yaralandı. İlk andan itibaren yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileri ile iletişim halindeyiz. Çok şükür Yusuf ve Samet'in sağlık durumu iyi, gerekli tedavileri yapılıyor. Yaşanan olaya ilişkin emniyet güçleri ile birlikte gereken çalışmayı yapıyoruz. Sizlerinde yakından bildiği üzere belediye olarak, sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, tedavisi, barınması ve beslenmesi noktasında etkin bir çalışma yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızdan sahiplendikleri evcil hayvanları muhafaza altında tutmalarını rica ediyorum. Belediye ve Emniyet Müdürlüğü olarak bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Benzer üzücü olayların tekrar etmemesi adına evcil hayvanını muhafaza altına almayanlar için gereken tüm yaptırımları uygulayacağız. Kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Yusuf Öztürk, Samet Mutlu ve aileleri ise yakın ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Altun'a teşekkür ederek, köpeklerin sahiplerinin biran önce bulunmasını istediklerini ifade ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı