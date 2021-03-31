Başkan Altınok'tan minik futbolculara penaltı dersi
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Başkan Altınok'tan minik futbolculara penaltı dersi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Altınok'tan minik futbolculara penaltı dersi

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet veren Ayvalı Mahallesi Zeki Polat Parkı'ndaki halı saha ilçede faaliyet gösteren futbol kulüplerinin idman yapma noktası oldu.

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet veren Ayvalı Mahallesi Zeki Polat Parkı'ndaki halı saha ilçede faaliyet gösteren futbol kulüplerinin idman yapma noktası oldu.

Mahalle denetimleri sırasında idman yapan bir futbol kulübünün öğrencileriyle ve kulüp antrenörleriyle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, minik futbolcuların penaltı atma isteğini ise geri çevirmedi. Altınok, kaleye geçen genç futbolculara ve antrenörlere attığı derslik penaltılarla alkış topladı. Başkan Altınok'u halı sahaya davet eden minikler Altınok tarafından atılan penaltı atışlarına alkışlarla karşılık verdi.

"Öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum"

Penaltı atışlarının ardından minik futbolcu ve antrenörlerle sohbet eden Başkan Altınok, "Belediye başkanı olmadan önce ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Ancak partimiz 'aday ol' dedi ben de aday oldum ve Keçiören'e hizmetkar oldum" diye konuştu. Keçiören'deki spor tesislerin sayısını artırdıklarını ve halı sahaları ücretsiz yaptıklarını da söyleyen Altınok şunları aktardı:

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini atmalarını sağlamak için spor yatırımlarımızı artırıyoruz. İlçemizde halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Şehrimize 2021 yılında da yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Başkan Altınok'tan minik futbolculara penaltı dersi
Başkan Altınok'tan minik futbolculara penaltı dersi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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