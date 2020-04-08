Başkan Altay, sokak hayvanlarını unutmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Başkan Altay, sokak hayvanlarını unutmadı - Haber
Erçetin Altay, Arpaçay, Altay, Yaşam

Başkan Altay, sokak hayvanlarını unutmadı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sokak hayvanlarını unutmadı.

08.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:45
Başkan Altay, sokak hayvanlarını unutmadı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sokak hayvanlarını unutmadı.

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de salgın haline dönüşen koronavirüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evdekal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını Başkan Erçetin Altay unutmadı.

Belediye ekipleriyle birlikte sokağa çıkan Başkan Erçetin Altay, köpek ve kedilerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su ekmek bırakarak sokak hayvanlarının yiyeceklere ulaşmasını sağladı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde mama, ekmek ve su dağıtımlarını yaptıklarını belirtti.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik mama, ekmek ve su dağıtımını bu süreçte daha da arttırdık. Lokanta ve kafe gibi yerlerin kapatılması sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını oldukça zora soktu. Bizde bu süreçte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarına duyarsız kalamazdık. Arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yiyeceklerini bıraktık" dedi.

Başkan Erçetin Altay, belediye görevlileriyle birlikte ilçe merkezinde sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere yiyecek bıraktı. Altay, bu süreçte sürekli sokak hayvanlarına yiyecek bırakacaklarını da sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haber
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haber
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Sosyal medya akımına uyan Şeyma, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi Haber
Sosyal medya akımına uyan Şeyma, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Boris Johnson Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Guido Senia Esra Balamir Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: Başkan Altay, sokak hayvanlarını unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:01:05. #1.14#
title