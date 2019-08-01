Başkan Alemdar'ın dayısı son yolculuğuna uğurlandı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vefat eden dayısını son yolculuğuna uğurladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın dayısı Süleyman Çil, Erenler'e bağlı Ekinli Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazı öncesi Başkan Alemdar ve merhumun ailesi taziyeleri kabul etti. Yoğun katılımın yaşandığı cenaze merasiminde merhumun yakınları ve dostları Alemdar ve Çil ailesinin acısını paylaşarak sabır diledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA