Başkan Aktaş'tan yolcuların hayatını kurtaran şoföre tebrik

07.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:12

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın çıkan belediye otobüsündeki yolcuları soğun kanlı bir şekilde tahliye eden otobüs şoförünü tebrik etti.



Bursa şehir merkezinde ulaşımı sağlayan 35 C toplu ulaşım otobüsü Gökdere Kavşağında alev almaya başladı. Şoför Nuri Acar ise içi yolcu dolu otobüsü soğuk kanlı bir şekilde tahliye ettirdi. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, soğukkanlı davranışından dolayı otobüs şoförünü tebrik ederek günün kahramanı ilan etti. - BURSA

Kaynak: İHA