Başkan Aksoy: "Çocuklarımız silah değil oyuncak tutsunlar"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Aksoy: "Çocuklarımız silah değil oyuncak tutsunlar"

Menemen Belediyesi okul öncesi eğitime yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan Gölpark Çocuk Oyun Evi açıldı.

Başkan Aksoy:
30.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:55

Menemen Belediyesi Gölpark Tesisleri içinde bulunan Çocuk Oyun Evi'nin açılış töreni İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Kültür Müdürlüğü Halk Oyunları kursiyerleri tarafından hazırlanan zeybek gösterisi ile devam eden açılışta, yine Menemen Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan çocuk şarkıları dinletisi de yer aldı.

"Çocuk Oyun Evimiz ücretsiz olarak hizmet verecek"

Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla Gölpark Çocuk Oyun Evi'ni hizmete aldıklarını söyleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Ücretsiz olarak hizmet verecek bu oyun merkeziyle çocukların gelişimine önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz" dedi.

Göreve geldikleri tarihten bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik yatırımları arttıracaklarını dile getiren Başkan Serdar Aksoy, 3. Çocuk Oyun Evi'ni açmanın gururunu yaşadığını ve benzer merkezlerin açılışlarını sürdüreceklerini vurguladı.Oyun oynamayı bilen çocukların hayallerinin de sevgi dolu ve kucaklayıcı olduğunu söyleyen Başkan Aksoy, "Anlayışımız şudur; çocuklarımız buralarda büyüsünler, güzelliklerle tanışsınlar, burada sosyalleşsinler. Aynı zamanda kadınlarımız da ekonomik özgürlüklerine kavuşsun. Çalışmak, üretmek isteyen herkes ücretsiz olarak getirip çocuklarını buraya bırakabilir" dedi.

"Hayal kuramayan çocuklar, başka ellerde kötü davranışlara yönelebilir. Hayal kuramayan çocuklar, ellerinde oyuncak değil silahlarla büyür. Biz çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermemek için böyle bir tesisi onlara hediye ettik" diyen Aksoy,projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Aksoy, eşi Dilek Aksoy ve katılımcılar Çocuk Oyun Evi'ni gezerek tesisle ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak Haber
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Son Dakika: Mayısta ihracat ve ithalatta büyük düşüş Haber
Son Dakika: Mayısta ihracat ve ithalatta büyük düşüş
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum Haber
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı Haber
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Mete Kalkavan Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Milli
Şu an buradasınız: Başkan Aksoy: "Çocuklarımız silah değil oyuncak tutsunlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:15:06. #1.15#
title