Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı
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Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı

Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise Anadolu Lisesi öğrencileri sokakları temizledi.

20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44
Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı

İlçesi Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise öğrencileri sokakları temizledi.

Temizlik çalışmalarına Ahırlı Belediye Başkanı de, öğrencilerle beraber sokaklarda temizlik yaptı.

Başlatılan kampanya hakkında gazetecilere konuşan Başkan Akgül, "Dünya hızla yıpranıyor ve çevrenin dengesi sarsılıyor. Bilim adamlarının söylediği gerçekler ortada. Ekolojik dengenin sarsılmasıyla birlikte iklim değişimleri ortaya çıkıyor. Geleceğe iyi bir Akkise, iyi bir Ahırlı, bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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