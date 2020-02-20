Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı

20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44

Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise Anadolu Lisesi öğrencileri sokakları temizledi.

Temizlik çalışmalarına Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de, öğrencilerle beraber sokaklarda temizlik yaptı.

Başlatılan kampanya hakkında gazetecilere konuşan Başkan Akgül, "Dünya hızla yıpranıyor ve çevrenin dengesi sarsılıyor. Bilim adamlarının söylediği gerçekler ortada. Ekolojik dengenin sarsılmasıyla birlikte iklim değişimleri ortaya çıkıyor. Geleceğe iyi bir Akkise, iyi bir Ahırlı, bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA