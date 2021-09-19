Başkan Akbilek, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı - Haberler
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Başkan Akbilek, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Akbilek, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada, gazilerin ve şehitlerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada, gazilerin ve şehitlerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Şanlı Türk tarihinin kahramanlık destanları ile dolu olduğunu belirten Başkan Akbilek, "Vatanımızın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliğimiz ile kardeşliğimizin bekasını sağlamak için hiç düşünmeden şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan vatan evlatlarını asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde yaşamaya devam etmektedir. Bu millet 15 Temmuz'da meydanlardaki cansiperane mücadelesiyle Gazi Millet unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere gazilerimizi saygı ile anıyor; ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızın müdafaası için canını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın Gaziler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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