Başkan Adayı Ayhan Gider Çağrı Merkezinde Soruları Yanıtladı

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, seçim çalışmaları kapsamında kurduğu çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Çağrı merkezi açılış törenine AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve partililer katıldı. Çağrı merkezine gelen ilk iki çağrıyı kendisi cevaplayan AK Parti Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Gider, otoparktan trafiğe, yeşil alandan alt yapı sorunlarına kadar birçok talepte bulunan vatandaşlara yapacağı hizmetler hakkında bilgiler aktardı.

Açılış töreninin ardından çağrı merkeziyle ilgili bir açıklama yapan Ayhan Gider, "Biliyorsunuz çağrı merkezleri kurumların iletişim için kullandıkları bir sistem. Ama biz adaylık sürecinde gördük ki Çanakkale halkının problemleri sanıldığından da fazla. ve bu anlamda bize her ne kadar sosyal medya veya cep telefonundan da ulaşsalar da biraz daha iletişimi kolaylaştırmak için bir çağrı merkezi kurduk. Şuanda burada 4 arkadaşımız gelen çağrıları cevaplandırıyor. Onlar da problemleri tespit edip, bize bildiriyorlar. Bazı vatandaşlarımız da yeni dönemde yapmamızı istedikleri talepleri oluyor, bizim uygulamalarımıza ekleme yapmak isteyenler oluyor ve bunlarla ilgili önerilerini alıyoruz. Biz tanıtım broşürlerimize kendi cep telefonlarımızı da koymuştuk, milletvekilliği döneminde de tüm numaralarımızı vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Eğer çağrı merkeziyle çözemedikleri konular varsa bu anlamda da birebir beni arıyorlar. Ben bunun çok verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve arttırarak devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz o ki; belediye seçimlerini kazandıktan sonra bu çağrı merkezini de devam ettireceğiz. Neticesinde; çağrı merkezi, devlet dairesinin yanı sıra sivil inisiyatif olarak vatandaşlarımızın ulaşabildiği alternatif bir yer de olsun" dedi.

Ayhan Gider, 0850 532 67 17 numaralı çağrı merkezi telefonundan vatandaşlardan gelecek sorun ve taleplere sürekli yanıt vereceklerini söyledi. Açılış töreni, yapılan ikramların ardından son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA