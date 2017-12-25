Genç Kadın, Başkasıyla El Ele Gördüğü Erkek Arkadaşını Tokatladı, Kamera Anbean Kaydetti
Zonguldak'ta genç kadın, başka bir kadınla el ele gördüğü erkek arkadaşını tokatladı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, genç kadın, deniz kenarında başka bir kadınla gezerken gördüğü erkek arkadaşına tokat attı.
YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Bozhane mevkisinde, deniz kenarında park halindeki otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla gördü. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
ERKEK ARKADAŞINA TOKAT ATTI
Genç kadın, araçta oturan kişinin kapısını açmak isteyince erkek arkadaşı araya girerek, buna izin vermedi. Genç kadın, bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla beraber geldiği araca binerek, uzaklaştı.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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kesin ispiyomlamışlardır adamı..ikisini idare etmek marifet oğlum yapamıycan işe karışma..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bende 5 tane anahtar var, nerdeydi bi kizlar?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne yanı adam aldatınca bı tokat yemiş cokmu kadın yapnca öldürüyolar ama kadın az bile yapmışş aferimmCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Bu ne edepsiz bir kadın. Adamda maş gibi duruyor. Şamar oğlanı olmuş.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırMERT: senin kızına ve bacına biri ayni olayı yaparsa ödüllendirecekmişsin?8 Yayından Kaldır
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Hani şiddete karşıydınız.Kadına şiddete hayır erkeğe evet diyorsanız,kimseyi inandıramazsınız.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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AferinCevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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Cok. Iyi Yaptin. Iyi. DevecektinCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Adamın kalbi büyük,içine iki karı sığar. Hepsi manyak bunların. Adamı anlamamışlarCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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o erkeğin gururu çiğnendi tacize uğrandi linç girişimi gerçekleştirirdi hakaretler edildi psikolojisi bozuldu üstüne birde tokat yiyip şiddete maruz kaldı nerde bu devlet nerde bu milletCevap Yaz 8 15 Yayından Kaldır
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Yetkililerimiz duysun ve görsün lütfen..erkeğe şiddete hayır..sivil toplum kuruluşlarını göreve çağrıyorum..Cevap Yaz 15 9 Yayından KaldırMERT: senin hanımında başka bir erkele görürsen sevincinden mutluluğundan havalaramı ziplaycaksin???9 2 Yayından Kaldır
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KADINA ŞİDDETİ DURDURMANIN TEK YOLU : KADINI DURDURMAKCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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At yalani öpeyim inananiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bi erkek kadına yapsa şiddet dersiniz bu nedir peki kıskandıysan git medenice ayrıl yam yam ne vuruyon adama!!Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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kadınlar çoğu günümüzde kanunlarında desteğiyle çıldırmış gibi davranıyor..aile kavramı kalmadı kadın kadınlıktan çıkınca...kıyamet yakın sanırım..Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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kadının şerrinden ve şeytanın şerrinden vede kadın kılıklı erkeklerden Allah(cc) korusunCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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ne olmuş yani hani ögürlükCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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erkeğe şiddete hayır..kanun neredeCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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KIZLARA HİÇ ÜZÜLMÜYORUM . EFENDİ OLAN ERKEKLER VARKEN BU KIROLARLA GEZERLER . DÜN ARKADAŞIMLA BİR MEKANDA OTURUYORUZ . ARKA MASADA 3 KIZ OTURUYOR . DUYDUKLARIMIZA İNANAMADIK . KIZIN DEDİĞİ LAF AYNEN ŞUYDU ; EĞER BİR ERKEK ARKADAŞIN OLACAKSA YÜZÜNE DEĞİL MASANIN ÜSTÜNDEKİ BMW , MERCEDES ANAHTARINA BAKACAKSIN . DURUM BU ŞUAN . KENDİ KULAKLARIMLA DUYMASAM İNANMAZDIM .Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırOLMAZ: sen kıskançlık krizine girmişssin arkadaş evlideğilsen evlen evliysen karını boşa başka birini al gözün dışarda kıskanlık almış basını gitmiş millete kıro diyorsun senin kırolgun ne kadar acaba1 3 Yayından Kaldır