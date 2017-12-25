Genç Kadın, Başkasıyla El Ele Gördüğü Erkek Arkadaşını Tokatladı, Kamera Anbean Kaydetti

Genç Kadın, Başkasıyla El Ele Gördüğü Erkek Arkadaşını Tokatladı, Kamera Anbean Kaydetti

Zonguldak'ta genç kadın, başka bir kadınla el ele gördüğü erkek arkadaşını tokatladı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, genç kadın, deniz kenarında başka bir kadınla gezerken gördüğü erkek arkadaşına tokat attı.

YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bozhane mevkisinde, deniz kenarında park halindeki otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla gördü. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

ERKEK ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Genç kadın, araçta oturan kişinin kapısını açmak isteyince erkek arkadaşı araya girerek, buna izin vermedi. Genç kadın, bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla beraber geldiği araca binerek, uzaklaştı.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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YORUMLAR (21)

  • TUNÇ06:
    kesin ispiyomlamışlardır adamı..ikisini idare etmek marifet oğlum yapamıycan işe karışma..
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  • SU:
    Ne yanı adam aldatınca bı tokat yemiş cokmu kadın yapnca öldürüyolar ama kadın az bile yapmışş aferimm
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  • BRUNO:
    Hani şiddete karşıydınız.Kadına şiddete hayır erkeğe evet diyorsanız,kimseyi inandıramazsınız.
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  • ASLAN MEHMET:
    Adamın kalbi büyük,içine iki karı sığar. Hepsi manyak bunların. Adamı anlamamışlar
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  • OLMAZ:
    o erkeğin gururu çiğnendi tacize uğrandi linç girişimi gerçekleştirirdi hakaretler edildi psikolojisi bozuldu üstüne birde tokat yiyip şiddete maruz kaldı nerde bu devlet nerde bu millet
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  • ŞAŞKIN:
    Yetkililerimiz duysun ve görsün lütfen..erkeğe şiddete hayır..sivil toplum kuruluşlarını göreve çağrıyorum..
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    MERT: senin hanımında başka bir erkele görürsen sevincinden mutluluğundan havalaramı ziplaycaksin???
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  • PRENS:
    bi erkek kadına yapsa şiddet dersiniz bu nedir peki kıskandıysan git medenice ayrıl yam yam ne vuruyon adama!!
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  • ZÜHTÜ:
    kadınlar çoğu günümüzde kanunlarında desteğiyle çıldırmış gibi davranıyor..aile kavramı kalmadı kadın kadınlıktan çıkınca...kıyamet yakın sanırım..
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  • XXX:
    KIZLARA HİÇ ÜZÜLMÜYORUM . EFENDİ OLAN ERKEKLER VARKEN BU KIROLARLA GEZERLER . DÜN ARKADAŞIMLA BİR MEKANDA OTURUYORUZ . ARKA MASADA 3 KIZ OTURUYOR . DUYDUKLARIMIZA İNANAMADIK . KIZIN DEDİĞİ LAF AYNEN ŞUYDU ; EĞER BİR ERKEK ARKADAŞIN OLACAKSA YÜZÜNE DEĞİL MASANIN ÜSTÜNDEKİ BMW , MERCEDES ANAHTARINA BAKACAKSIN . DURUM BU ŞUAN . KENDİ KULAKLARIMLA DUYMASAM İNANMAZDIM .
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    OLMAZ: sen kıskançlık krizine girmişssin arkadaş evlideğilsen evlen evliysen karını boşa başka birini al gözün dışarda kıskanlık almış basını gitmiş millete kıro diyorsun senin kırolgun ne kadar acaba
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