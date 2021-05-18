Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki

Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başiskele Belediye Meclisi, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşice saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı.

Başiskele Belediye Meclisi, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşice saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı.

Başiskele Belediyesi 2021 yılı Mayıs ayı 5. Olağan Meclis Toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün yönettiği meclis, açılış, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Ramazan ayında Filistinliler'in ibadet etme ve yaşama özgürlüğüne, hukuksuzca ve zalimce müdahale eden işgalci İsrail'in zulmüne de değinen Başkan Yasin Özlü, "Bu bayramımızı Dünya'nın en büyük belalarından olan siyonist İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşice saldırılar dolayısıyla buruk yaşadık. Katil İsrail'in kadın-çocuk demeden sivil ve günahsız insanlara yaptığı zulüm ve katliamın asla kabul edilemez. Bizler necip Türk Milleti olarak dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, mazlum halkların her zaman yanındayız. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Filistin'de bu katliamlar ve zulümler bir an önce durdurulmalıdır. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün konuşmasının ardından Başiskele Belediyesi'nin AK Parti, MHP, Saadet Partisi ve CHP grupları adına İsrail'i kınayan ortak bildiri okundu. Meclis toplantısının devamında ise gündemin 20 maddesi görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ

Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki
Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır'
Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya...
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:48:18. #1.14#

title