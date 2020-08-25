Başıboş at Ankara'nın göbeğinde 3 saat dolaştı
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Başıboş at Ankara'nın göbeğinde 3 saat dolaştı

Ankara'nın en kalabalık yerlerinde başıboş bir şekilde gezen at, belediye ekiplerinin uzun çalışmaları sonunda bulunarak barınağa götürüldü.

Başıboş at Ankara'nın göbeğinde 3 saat dolaştı
25.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:32

Ankara'nın en kalabalık yerlerinde başıboş bir şekilde gezen at, belediye ekiplerinin uzun çalışmaları sonunda bulunarak barınağa götürüldü. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılacak atın daha sonra sahiplendirileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.00 civarında Ankara'da bir atın başıboş gezdiği iddiasıyla Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bir ihbar düştü. İhbarı değerlendirerek başıboş atı Ankara'nın merkez noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yakınlarında aramaya başlayan yetkililer, yaklaşık 3 saatlik arama sonrasında atı Strazburg Caddesi üzerinde Atatürk Lisesi'nin parmaklıklarına bağlı bir şekilde buldu. Polis ekiplerinin yardım amaçlı olarak trafiği durdurmasıyla başıboş atı belediye aracına yükleyen yetkililer, sağlık kontrolünü yapmak üzere atı Mühye Mahallesi'nde bulunan barınağa götürdü. Başıboş at, kontrollerin ardından Çankaya Belediyesi'ne bağlı Mühye Barınağı'nda sahiplendirilmeyi bekleyecek.Başıboş atı almaya gelen ekibin başında bulunan Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Barınak Sorumlusu Hasan Serdar, yaklaşık 3 saat önce Çankaya ilçesine bağlı Ahmetler Postahanesi mevkiinde bir atın başıboş gezdiğinin ihbarının kendilerine yapıldığını ifade ederek, "İhbardan sonra ilk görüldüğü yerden bu tarafa (Strazburg Caddesi) doğru takip ettik ama bulamadık. Daha sonra gelen son ihbar üzerine atı Strazburg Caddesi'nde gördük ve barınağımıza aldık" dedi.Atın barınağa götürüldükten sonra sağlık durumunun kontrol edileceğini kaydeden Serdar, "Veteriner arkadaşlarımız atın sağlık durumunu kontrol edecekler. Daha sonra basın aracılığıyla atın sahibini bulmaya çalışacağız. Sahibi bulunamazsa eğer, at sahiplendirilmek için misafirimiz olacak. Bizim barınağımızda bir de sıpamız var ismi 'Pekmez' onu da köpekler parçalamıştı. O da barınağımızda iyileşti, şimdi onu sahiplendirmek için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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