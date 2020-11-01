Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, bir lisenin yanında Mustafa Sömek'in başı ve cinsel organı kesilmiş cansız bedeni bulundu. Şizofreni hastası katil zanlısı ise kaçtığı ilçede yakalandı.

Sömek'in başı lisenin bahçesinde bulunurken, katil zanlısı olduğu saptanan şizofreni hastası Mücahit M. (41), taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakalandı.

BAŞI VE CİNSEL ORGANI BAŞKA YERLERDE BULUNDU

Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda gece yarısı sıralarında ceset olduğunu görenler polisi aradı. Hemen adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu.

KATİL ZANLISI ŞİZOFREN ÇIKTI

Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkunç cinayetle ilgili hemen harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısının şizofreni hastası Mücahit M. olduğunu saptadı. Şüpheli, taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit M, sorgulanmak üzere Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI