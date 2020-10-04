Başı bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı
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Başı bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

04.10.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:13
Başı bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, boş bidona kafası sıkışan sokak köpeğini, jandarma trafik ekipleri kurtardı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, boş bidona kafası sıkışan sokak köpeğini, jandarma trafik ekipleri kurtardı.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, saat 08.00 sıralarında bir sokak köpeğinin başını boş plastik bidona sıkıştırdığını fark etti. Köpeği araçla ve yaya olarak takip eden ekipler, uzun süre yakalamak için uğraştı. Uzun çabalar sonucu köpeği yakalayan jandarma ekipleri, hayvanın başını bidondan kurtardı. Jandarmanın kurtardığı köpek tekrar yaşam alnına bırakıldı.

Jandarma ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kurtardıkları köpekle fotoğraf da çektirdi.

- Afyonkarahisar
Başı bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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