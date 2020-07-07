Başhekim nasıl yazılır? TDK'ya göre başhekim mi, baş hekim mi? Başhekim ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "başhekim". Peki, Baş hekim nasıl yazılır? TDK'ya göre başhekim mi, baş hekim mi yazılır?

Başhekim kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, başhekim TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş hekim nasıl yazılır? Baş hekim mi, baş hekim mi? TDK'ya göre başhekim kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BAŞHEKİM NASIL YAZILIR? Baş hekim: Yanlış Başhekim: Doğru BAŞHEKİM İLE ÖRNEK CÜMLELER Başhekim: isim, (ba'şhekim), Türkçe baş + Arapça ?ekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip: "Babam hastaneye gidip başhekimle görüştü." - Ayla Kutlu