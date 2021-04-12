Başdanışman Oruç, gazetecilerle biraraya geldi
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Başdanışman Oruç, gazetecilerle biraraya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başdanışman Oruç, gazetecilerle biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Çakır ile birlikte Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek yönetimi tarafından çiçeklerle karşılanan Oruç, bir süre gazetecilerle sohbet etti. EGD'nin yeni yönetimine başarılar dileyen Başdanışman Oruç gazetecilere yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; "Yerel basının güçlendirilmesi, kaliteli olması bir takım basının dejenerasyonundan kurtulması için gazeteci sivil toplum kuruluşları çok önemli. Yeni yönetime, Ereğli'deki gazeteci kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu, ihtiyaçlarında, sıkıntılarında, sorunlarında yapabileceğimiz bir şey olduğunda, meslekten gelen birisi olarak aynı zamanda Basın İlan Kurumu genel kurul üyesi olarak da, her zaman burada olduğumuzu söylemek, başarılar dilemek için geldik. Ereğli benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Arayı uzatmıştık, bir gelip nefes aldık."

EGD Başkanı Şafak Erel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, EGD'nin kendilerinin de yuvası olduğunu ifade etti. Erel konuşmasında "Bizler de onur duyduk ziyaretinizden dolayı. Bizler de yeni seçildik bu göreve. Üyelerimizin derneği olduğumuz kadar, Ereğli'nin geleceği için de görev aldık. Bütün gazeteci arkadaşlarımız ile beraber yeni bir kadro ile göreve başladık. İnşallah güzel olur, beraber çalışacağız. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette Başdanışman Oruç ile gazeteciler güncel konular üzerine sohbet etti. - ZONGULDAK

Başdanışman Oruç, gazetecilerle biraraya geldi
Başdanışman Oruç, gazetecilerle biraraya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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