Başbakan Yıldırım, Şerif Mardin İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin yetiştirdiği dünya ölçeğinde saygın bilim adamlarımızdan, ünlü sosyolog Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



(Enise Vural/İHA)