Başbakan Yıldırım: Şerif Mardin'e Allah'tan Rahmet Bilim Dünyamıza Başsağlığı Diliyorum
BAŞBAKAN Binali Yıldırım Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatına ilişkin mesaj yayınladı.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatına ilişkin mesaj yayınladı.
Başbakan Yıldırım'ın Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatına yönelik yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:"Türkiye'nin yetiştirdiği dünya ölçeğinde saygın bilim adamlarımızdan, ünlü sosyolog Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." - Ankara