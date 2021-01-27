Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm

İngiltere'de korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesi sonrası tüm gazeteler tek bir manşetle çıktı. Başbakan Boris Johnson'ın can kaybını açıklarken sarf ettiği "Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm" sözlerini manşet yapan gazeteler Johnson'ın gözleri kapalı ve başını öne eğdiği fotoğrafı kullandı.

Koronavirüs salgını ile mücadeleye "sürü bağışıklığı" ile başlayan, ancak vaka ve ölümlerin artmasıyla bu politikadan vazgeçen İngiltere, zor günler yaşamaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüsün bu ülkede mutasyona uğramasıyla vakalar bir anda günlük 70 bin seviyesine kadar çıktı. Hastanelerin yükü de artınca virüse bağlı ölümlerde patlama yaşandı ve 100 bin sınırını geçti.

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM, ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ölü sayısının 100 bini geçmesi sonrası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenledi. Bu insanların sevdiklerine veda edemeyerek trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiğini söyleyen Johnson, "Hükümet olarak atılan adımların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 3 milyon 689 bin 746 kişi koronavirüse yakalanırken, 100 bin 162 kişi hayatını kaybetti.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE BİR CANAVAR YARATTIK"

Daily Star gazetesi ise, seçim döneminde Johnson'a destek verdikleri için halktan özür diledi. Gazete, TV sunucusu Piers Morgan'ın başbakan olarak Johnson'dan daha iyi bir iş çıkarabileceğini öne sürdü ve "Görünüşe göre bir canavar yarattık. Daily Star tüm Britanya halkından içtenlikle özür diliyor" ifadelerini kullandı.