Başakşehir'de sivrisineklerle mücadele sürüyor
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Başakşehir'de sivrisineklerle mücadele sürüyor

İstanbul'un en çok yeşil alana sahip ilçelerinden Başakşehir'de, yeşil alanlar yaz mevsiminde artan sinek türlerine karşı ilaçlanıyor.

Başakşehir'de sivrisineklerle mücadele sürüyor
07.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:08

İstanbul'un en çok yeşil alana sahip ilçelerinden Başakşehir'de, yeşil alanlar yaz mevsiminde artan sinek türlerine karşı ilaçlanıyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda insan sağlığına zararı olmayan ürünlerin kullanıldığı belirtildi.

Mevsimle birlikte yeşil alanlarda toplu halde bulunan ve halk arasında üvez, afit ve sivrisinek olarak adlandırılan uçucuların sayısında artış meydana geldi. Başakşehir Belediyesi, özellikle sıcak yaz günlerinde park ve yeşil alanlarda vakit geçiren ilçe sakinlerinin uçuculardan etkilenmemesi için ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYEN ÜRÜNLERLE İLAÇLAMA

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilaçlama çalışmalarını ilçe genelindeki yeşil alanlarda düzenli olarak sürdürdüğü belirtildi. Çalışmalar ile Başakşehirlilerin buluşma noktaları olan Başakşehir Sular Vadisi, Bahçeşehir Gölet, Kayaşehir Millet Bahçesi ve diğer yeşil alanlardaki uçucu miktarının kabul edilebilir düzeye çekilmesi hedefleniyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen ürünlerin kullanıldığının belirtildiği ilaçlama çalışmalarının, yeşil alanlardan faydalanan ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığı duyuruldu. Uçucularla mücadele çalışmalarının yaz ayları boyunca periyodik aralıklarla devam edeceği de dile getirildi.


Kaynak: DHA

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