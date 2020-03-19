BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisten kaçarken etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yolu'nda saat 18.00 sıralarında polis ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin içindeki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan otomobilin peşine düştü. Polisle şüpheliler arasında Başakşehir'e kadar kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, kovalamaca sırasında etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA