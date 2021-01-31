Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu

31.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:24
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu

BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı. 


Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu
Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Mehmet Topal Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Mart Ankara Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'de kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 10:24:34. #1.16#
title