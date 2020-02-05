Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

05.02.2020 07:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:46
Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

'de iki kamyonun çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu istikameti Mahmutbey Gişeleri sonrasında yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle iki yönde trafik oluşurken kamyonların kaldırılması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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