Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personelin ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçtiği görüntüler ortaya çıktı

Başakşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Fatma Yüksel isimli personelin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda amirinin koltuğuna oturarak ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Başakşehir Belediyesi tarafından görevine son verilen Yüksel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Başakşehir Belediyesi'nde, müdür yerinde yokken masasına oturarak video çeken Fatma Yüksel, "Sevgili arkadaşlarım, Şaduman hanım yokken, Gençliğe Hitabe okuyacağım, lütfen beni dinleyin" diyerek başladığı videoda ihtiyaç sahiplerine hakaret ederken, hitabe ile de dalga geçti.

"BİZİM EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ HERKESE KOLİ VERMEK"

Söz konusu videoda, "Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevingar ve Beyhan tarafından Excel'e aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürlerle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına verilmektedir" gibi ifadeler kullanan Fatma Yüksel, "Bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli koli koli diye ağlayanlara 'alın ulan kolinizi' demektir" şeklinde sürdürdü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Skandal ifadeler hakkında açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söz konusu çalışanın işine son verildiğini aktararak suç duyurusunda da bulunulduğunu söyledi. Yapılan açıklamada ayrıca Fatma Yüksel'in psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.