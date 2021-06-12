Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası
Haberler.com - Haberler | Magazin

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddia edilmişti. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası hakkında açıklama yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanladı.

Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bir bebek beklediği ileri sürülmüştü. 44 yaşındaki Dizer'in hamile olduğu ve haberi şimdilik gizli tuttukları da söylenmişti. Ancak kısa sürede gündem olan hamilelik iddiasına jet yalanlama geldi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanladı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.

Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası
Başak Dizer Tatlıtuğ, hamilelik iddiasını yalanladı
Başak Dizer Tatlıtuğ, hamilelik iddiasını yalanladı
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
Doğruluk Kontrolü
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddia edilmişti.

Kısa sürede hamilelik iddiası hakkında açıklama yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddiası - Haberler Magazin
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