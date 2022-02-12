BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ

BAKIRKÖYLÜ Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) tarihi binası, protestolar arasında tahliye edildi.

BASAD tarafından yıllardır kullanılan tarihi binanın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kütüphane yapılmasına karar verilmesinin ardından mahkeme kararıyla boşaltılması istendi.

"MÜNİR ÖZKUL'UN İLK SAHNEYE ÇIKTIĞI YER BOŞALTILIYOR"

"BURADA 500 ÖĞRENCİ VAR"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün, 30 Eylül 2021 tarihinde binayı kütüphane yapmak talep ettiği öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, iddia edildiği gibi tahliyenin haksız gerekçeler taşımadığını belirtti.