Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 12. bölüm bugün var mı? Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BAŞ Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister. Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir. Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister. İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır.

Diğer taraftan son videosuyla sosyal medyada olay yaratan Nazlı, gelen olumsuz bir yorumun peşine düşer. Bu konuda Yener'den yardım alacaktır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve kendini karakolda bulur. Diğer yanda aşklarını gizlilikle yaşayan Nermin ve Doruk, Mehmet tarafından görülürler. Doruk'u yanına çağıran Mehmet onu bir seçime zorlar.