Baş Belası ne zaman? Dizinin yayın günü mü değişti? Baş Belası yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün ATV'de yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizi normalde Pazar günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklama ile dizinin yeni günü Cuma oldu. Peki, Baş Belası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baş Belası yeni yayın günü ne zaman? Baş Belası dizisi hangi gün? Dizi gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün? Pazar mı Cuma mı? Detaylar haberimizde...