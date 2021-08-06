Baş Belası ne zaman? Dizinin yayın günü mü değişti? Baş Belası yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Baş Belası ne zaman? Dizinin yayın günü mü değişti? Baş Belası yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Baş Belası ne zaman? Dizinin yayın günü mü değişti? Baş Belası yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün ATV'de yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizi normalde Pazar günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklama ile dizinin yeni günü Cuma oldu. Peki, Baş Belası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baş Belası yeni yayın günü ne zaman? Baş Belası dizisi hangi gün? Dizi gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün? Pazar mı Cuma mı? Detaylar haberimizde...

Baş Belası, ARC Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli dörtlüğün yazdığı, aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizi normalde Pazar günleri ATV'de yayınlanıyordu. Fakat dizinin günü değişti. Peki, Baş Belası ne zaman? Dizinin yayın günü mü değişti? Baş Belası yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dizi normalde Pazar günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre artık dizi Cuma günleri yayınlanacak.

Baş Belası dizisi hafta içi her Cuma saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecektir.

BAŞ BELASI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? NEDEN DEĞİŞTİ?

Dizinin günü Cuma'ya alındı.

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"YENİ GÜNÜNDE YENİ BÖLÜMÜYLE

Baş Belası 8. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm 6 Ağustos Cuma 20.00'de"

Baş Belası ne zaman? Dizinin yayın günü mü değişti? Baş Belası yeni günü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Buna göre sevilen dizisi Baş Belası yeni günü Cuma günü oldu.

BAŞ BELASI KONUSU NE?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikâyeleri...

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü :

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

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