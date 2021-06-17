Baş Belası Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kim, kaç yaşında, nereli?
ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Baş Belası dizisi 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası Nazlı kimdir? Dilara Aksüyekkim, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BAŞ BELASI NAZLI KİMDİR?
İpek'in en yakın dostu. Tam bir sosyete güzeli. Nazlı'yı makyajsız, saçları yapılmamış, üstü başı özensiz görmek imkansıza yakın. Tez canlı, çoğu zaman agresif bir kadın. Dobra, cesur, cüretkar. Sevdikleri söz konusu olduğunda aşırı korumacı, hatta kıskanç. Aklına geleni yapan, söyleyen, kendine has espri anlayışı ve tarzıyla eğlenceli bir kadın.
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
Doğum Tarihi: 24 Temmuz 1987
Kaç yaşında: 34 yaşında
Nereli: İzmir, Karşıyakalı
Mesleği: Oyuncu
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde Karşıyaka'da doğan Türk oyuncudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.
Filmografi
TV Dizileri
- 2012 Evlerden Biri (Filiz)
- 2013 Merhamet (Şadiye)
- 2014 Kadim Dostum (Deniz)
- 2015 Adı Mutluluk (Dolunay)
- 2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Mahfiruze Sultan)
- 2016 Mahrumlar (Tanem)
- 2017 İstanbullu Gelin (Nazlı Boran)
- 2020 Arıza (Füsun Keskin)
- 2021 Baş Belası (Nazlı)
DİLARA AKSÜYEK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Dilara Aksüyek, 1987 doğumlu olup 34 yaşında ve İzmir, Karşıyakalıdır.