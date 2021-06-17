Baş Belası Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kim, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!