Baş Belası canlı izle! Baş Belası 4. bölüm fragmanı izle! ATV Baş Belası 3. bölüm izle!

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BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek'in başı belada

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir. Bu tutanak işleme konursa İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecektir. Başından beri İpek'i istemeyen Şahin ayağına gelen bu fırsatı kullanmak istemektedir. İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz. Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler. Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır. Ancak yaptığı bu araştırma İpek'in hayatını tehlikeye atacaktır. Durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçer.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ya masum birini hapise attıysanız?"

Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.

BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

BAŞ BELASI OYUNCULARI