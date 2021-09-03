Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün 12. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Baş Belası 13. bölüm fragmanı çıktı mı? 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...

Baş Belası yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baş Belası geçen bölüm izle! Baş Belası canlı izle! Baş Belası ne zaman çıkacak? Baş Belası yeni bölüm haftaya mı? Baş Belası fragmanı çıktı mı? Baş Belası yeni bölümde neler oldu? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

BAŞ BELASI NE ZAMAN?

Baş Belası hafta içi her Cuma günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BAŞ BELASI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baş Belası henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 12. bölümün ardından 13. bölüm fragmanı çıkacak.

BAŞ BELASI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben işten ayrılınca biz bir daha görüşmeyecek miyiz?"

'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir. Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister. İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Diğer taraftan son videosuyla sosyal medyada olay yaratan Nazlı, gelen olumsuz bir yorumun peşine düşer. Bu konuda Yener'den yardım alacaktır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve kendini karakolda bulur. Diğer yanda aşklarını gizlilikle yaşayan Nermin ve Doruk, Mehmet tarafından görülürler. Doruk'u yanına çağıran Mehmet onu bir seçime zorlar.

Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu : Mehmet Yağcı

Neşe Baykent : Perihan Aydoğan

Taner Rumeli : Yener Yılmaz

Yılmaz Kunt : Doruk Akkaya

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Mert Yavuzcan : Birol Tüzün

Ergül Miray Şahin : Betül Gülmez

Özgür Cem Tuğluk : Umut Ertek Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Eyüp Mert İlkıs : Görkem Gümüşçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 21:38:00. #1.15#

title