Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün 12. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Baş Belası 13. bölüm fragmanı çıktı mı? 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Baş Belası 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 12. bölüm full HD izleme linki var mı? Baş Belası yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...

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BAŞ BELASI NE ZAMAN?

Baş Belası hafta içi her Cuma günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BAŞ BELASI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baş Belası henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 12. bölümün ardından 13. bölüm fragmanı çıkacak.

BAŞ BELASI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben işten ayrılınca biz bir daha görüşmeyecek miyiz?"

'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir. Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister. İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Diğer taraftan son videosuyla sosyal medyada olay yaratan Nazlı, gelen olumsuz bir yorumun peşine düşer. Bu konuda Yener'den yardım alacaktır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve kendini karakolda bulur. Diğer yanda aşklarını gizlilikle yaşayan Nermin ve Doruk, Mehmet tarafından görülürler. Doruk'u yanına çağıran Mehmet onu bir seçime zorlar.

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu : Mehmet Yağcı

Neşe Baykent : Perihan Aydoğan

Taner Rumeli : Yener Yılmaz

Yılmaz Kunt : Doruk Akkaya

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Mert Yavuzcan : Birol Tüzün

Ergül Miray Şahin : Betül Gülmez

Özgür Cem Tuğluk : Umut Ertek Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Eyüp Mert İlkıs : Görkem Gümüşçü