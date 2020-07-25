BARTIN Tilki zannedilerek öldürülen gelin son yolculuğuna uğurlandı
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BARTIN Tilki zannedilerek öldürülen gelin son yolculuğuna uğurlandı

Tilki zannedilerek öldürülen gelin son yolculuğuna uğurlandıBARTIN'da, bahçede fasulye toplarken kayınpederi tarafından tilki zannedilerek tüfekle öldürülen Gönül Gökçe (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

25.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:02

Tilki zannedilerek öldürülen gelin son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN'da, bahçede fasulye toplarken kayınpederi tarafından tilki zannedilerek tüfekle öldürülen Gönül Gökçe (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Evin önünden annesinin tabutunun gören çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldular. Olay, dün akşam saatlerinde Karahüseyinli Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu geçtiğimiz günlerde tilkiler telef etti. Emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğiyle ateş etti. Bahçede fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe kanlar içersinde yerel yığılarak yaşamını yitirdi.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınarak, köydeki evine getirilen Gönül Gökçe için evinin önünde kur'an-ı kerim okundu. Gönül Gökçe'nin eşi İlyas Gökçe (35), ve annelerinin tabutlarını gören çocukları Metehan (8), Rüveyda (5) "Gitme anne" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kayınpederi ve gelini arasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Karahüseyinli Köyü Muhtarı Siyami Okuyucu, "Dün akşam saatlerinde azam beni aradı ve yaşanan olayı anlattı. Ben de olay yerine gelip baktım ve cesedi bahçedeydi. Gelin hayvanları meradan otlattıktan sonra ahıra koymuş. Sonra bahçeye fasulye toplamaya geçmiş. Burada ses duyan kayınpederi evin camından ateş etmiş. Aralarında herhangi bir sorun yoktu." dedi. Yaşamını yitiren Gönül Gökçe köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Kayınpederi Mustafa Gökçe'nin jandarmadaki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

BARTIN Tilki zannedilerek öldürülen gelin son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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