BARTIN Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BARTIN Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyor

Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyorBARTIN'ın Hasankadı Beldesinde Kırlangıç şelalesinde suyun gücüyle zamanla oluşan kalp şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor.

16.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:37

Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyor

BARTIN'ın Hasankadı Beldesinde Kırlangıç şelalesinde suyun gücüyle zamanla oluşan kalp şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, kalp şeklindeki kayanın dünyada tek olduğunu söyledi.

Hasankadı Beldesinde yemyeşil ormanların içinde akan Kırlangıç şelalesinin altında zamanla suyun gücüyle doğal olarak oluşan kalp şeklindeki kaya görenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında şelaledeki suyun azalmasıyla daha görünür hale gelen kalp şeklindeki kaya, kış aylarında suyun debisinin artmasıyla ortadan kayboluyor. Beldeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kırlangıç şelalesinin altındaki kalp şeklindeki kayayı bilen insanlar, hafta sonu gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kalpli kayanın suyun gücüyle doğal olarak oluştuğunu tahmin ettiklerini söyleyen Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Şelalemizin derinliği 3 metreden fazladır. Şelalenin gerisindeki doğal olarak oluşan kalp şeklindeki kaya buranın simgesi haline geldi. Gurbetten gelen hemşerilerimiz her zaman buraya geliyorlar" dedi.

Hazırladıkları projeyi Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını belirten Şeref Emiroğlu, "Biz devletimizden şunu istiyoruz, beldemizde doğa harikası olan çok alanımız var. Şimdi buranın projesini yaptırdık, inşallah önümüzdeki yıl projemizi Turizm Bakanlığına sunacağız. Burayı gören insanlar çok şaşırıyor. İnsan baktığında böyle bir ormanın içinde bu kalbin bulunması insana huzur veriyor. Buraya gelen gençler buranın fotoğrafını çekip sosyal medya ortamlarında paylaşıyor. Böyle bir kaya dünyanın hiçbir yerinde yok. Çevre illerden burayı görmeye gelen çok ama, ben bütün herkesi kalp şeklindeki görmeye davet ediyorum" diyerek konuştu.

BARTIN Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine sert tepki: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine sert tepki: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Hatice Çarpar Yasemin Allen Tuba Büyüküstün
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Şanlıurfa
Şu an buradasınız: BARTIN Şelalede oluşan kalp şeklinde kaya ilgi çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 09:37:33. #1.15#
title