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Bartın Irmağı'ndaki köpürmeyle ilgili inceleme başlatıldı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın Irmağı'ndaki köpürmeyle ilgili inceleme başlatıldı

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Irmağı'nda yaşanan köpürme nedeniyle sudan numune aldı.

BARTIN (AA) - Bartın Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın Irmağı'nda yaşanan köpürme nedeniyle sudan numune aldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki köpürmenin tespiti için inceleme yaptı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, ilgililerce yapılacak çalışma neticesinde kirliliğin sebebinin belirleneceğini söyledi.

Bölgede durumun belirli aralıklarla yaşandığını ifade eden Akın, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüğümüz kirlilik, ırmağımızda balık ölümlerine de neden oluyor. Irmağımızın kirlenmesinden bizler de rahatsız oluyoruz." dedi.

Orduyeri Muhtarı İrfan Sağlam da ırmaktaki köpürmeye fabrika atığının neden olduğunu ileri sürerek, bunun engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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