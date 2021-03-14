Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi

14.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:28
Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetiyle 103 kişi hastaneye başvurdu. Devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alırken, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır şebeke sularının kaynatılarak kullanılmasını istedi. Çakır, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır" dedi.

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde perşembe gününden beri 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuranların çoğunluğu, serum tedavisinin ardından taburcu edildi.

BELEDİYE EKİPLERİ MAHALLELERDEKİ ÇEŞMELERİ DE KAPATTI

Hastane yetkilileri, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi. İlçede mahallelerde bulunan çeşmeler de belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Laboratuvar sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

"GEREKLİ KONTROLLER YAPILMAYA BAŞLANDI"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu
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