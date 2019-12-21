: Bartın dünya'nın en derin 4'üncü mağarası ılgarini'ni turizme açıldı

21.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:06

Dünya'nın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'ni turizme açıldı

BATI Karadeniz'de Bartın Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkındaki 250 metre derinliği ile Dünyanın en derin 4'üncü mağarası olan Ilgarini Mağarası'na yürüyüş yolu yapılarak, turizme açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ilgarini mağarasının içerisinde Bizans döneminden kalma kalıntılarının olduğunu belirterek, mağaranın Arkeolojik ve endemik türler açından da çok önemli olduğunu söyledi.

Kastamonu ve Bartın il sınırlarında bulunan Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Milli parkın içerisinde Valla, Horma ve Çatak Kanyonu ve Ilgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzellikler bulunuyor. Sorkun yaylası mevkiinde bulunan Ilgarini mağarasına traking ve doğa sporları için yürüyüş yolu yapılma çalışmaları sona ererek, turizme kazandırıldı.

AHŞAP MALZEMELERİ TAŞIMAK İÇİN İNSAN ZİNCİRİ VE KATIRLAR KULLANILDI

Ilgarini mağarasına ulaşım için zorlu parkurda traking ve doğa sporları için gelen turistlerin kolayca ulaşmaları için Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak özel bir firmaya verilen ahşap yürüyüş yolunun yapımına 2 ay önce başlandı. 60 işçinin çalıştığı yürüyüş yolunda zaman zaman zorlu araziye ağaçların taşınması için katırlar ve insan zinciri oluşturuldu. Zorlu parkur boyunca kayalara 9 bin 500 adet vida çakılırken, ahşap malzemenin sabitlenmesi için 350 kilogram çivi kullanıldı. 2,5 km'lik parkur boyunca geçilmesi zor bölümlere 385 merdiven 440 metrekare ahşap platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluklar yerleştirildi.

YOL ÜZERİNDE 2 AYRI MAĞARA VAR

Sorkun yaylası ve Sümenler köyü'nün üst bölgesinde yer alan Ilgarini mağarasına çıkışta ilk olarak Mantar Mağarası yer alıyor. Mağarada dev bir mantarı andıran 4 metre yüksekliğinde dev bir kalker kütlesinden oluşuyor. Mağaranın içeriye doğru uzunluğu 30 metreden oluşuyor. Öte yandan Ilgarini mağarasına 1 km. uzaklıktaki Dikey mağara kapsamında Ejder çukuru da yer alıyor. Ejder çukurunun Ağız genişliği 15 metre, dikey derinliği ise 70 metre alanda manzarasının izlenmesi için ahşaptan seyir terası yapıldı.

DÜNYANIN 4'ÜNCÜ EN DERİN MAĞARASI ILGARİNİ

2,5 km'lik yürüyüş yolunun sonunda denizden yüksekliği bin 250 metre olan Ilgarini mağarası yer alıyor. Mağaranın giriş ağız genişliği 22 metre, yüksekliği ise 30 metre, içeriye doğru 858 metre uzunluğundaki 250 metre derinliği ile Dünyanın 4'üncü büyük mağarası olarak gösterilen Ilgarini mağarasının 220 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

DOĞA TURİZMİNE İVME KAZANDIRACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit yaptığı açıklamada, Küre Dağları Milli Parkımız Kastamonu ve Bartın sınırları içerisinde bulunan 37 bin hektarlık alanı kaplayan bir yerimizdir. Biyo çeşitlilik açısından Avrupada 100 sıcak noktada, Türkiye'de ise 9 sıcak nokta arasında yer almaktadır. Milli parkımız dünyada tanınan bir alanımızdır. Avrupa Panparks ile Yabanıl Platin sertifikasına sahiptir. Burada kanyonlar şelaleler ve mağaralar çok dikkat çekiyor. Son yıllarda da ziyaretçi sayısını arttığı görüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bunun dışında başka projelerimiz var. Onlara da önümüzdeki süreçte başlamayı düşünüyoruz.ö

Kaynak: DHA

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