Bartın'da uygulanacak tarımsal projelere 22 milyon 473 bin lira hibe AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) kapsamında Bartın'da uygulanacak tarımsal projelere 22 milyon 473 bin lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) kapsamında Bartın'da uygulanacak tarımsal projelere 22 milyon 473 bin lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen kırsal kalkınma programı kapsamında Türkiye genelinde Bartın'ın da aralarında olduğu 8 ilin destekleneceğini belirtti.

İFAD programından Batın Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Tokat illerinin, Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında da Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin faydalanacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu proje ile stratejik yatırım planları çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda alt yapı çalışmaları, hayvan pazarları, tarım arazilerinin yolları, mezbaha modernizasyonu, üretici örgütlerini güçlendirme, sulama sistemleri oluşturulması, fındık ve ceviz bahçesi tesisi, sera kurulumu, tarım arazilerinin güneş enerjili sistemle çevrilmesi, mekanizasyon yatırımları gerçekleştirilebilecek. Diğer tarım desteklerine ilaveten BM İFAD fonlarından sağlanacak fonlarla, Bartın'a gerek tarımsal üretim gerekse hayvancılık alanında önemli işletmeleri kazandıracağız. İlimizin tarımsal alt yapısını güçlendirecek ve tarımsal gelirin il ekonomisindeki payını arttıracak olan projelerin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA