Bartın'da sağanak yapış taşkınlara neden oldu
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Bartın'da sağanak yapış taşkınlara neden oldu

Bartın'da sağanak yapış taşkınlara neden oldu Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

19.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:35

Bartın'da sağanak yapış taşkınlara neden oldu

BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Bir köyde de taşkın sularına kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Bartın'da Hasankadı ve Kumluca beldelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hasankadı Beldesinde bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar ve evler sular altında kaldı. Merkeze bağlı Özbaşı köyünde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Köyde 10'a yakın büyükbaş hayvan telef oldu. Suların yükselmesi ile bazı araçlar sular altında kalırken, köy sakinleri traktörlerle taşkına müdahale etmeye çalıştı.

Diğer yandan Hasankadı beldesinde aşırı yağışların devam ettiği ve ekiplerin tayakku halde oldukları öğrenildi.

Bartın'da sağanak yapış taşkınlara neden oldu

Kaynak: İHA

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