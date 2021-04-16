Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Birkan Ural - Haberler | Güncel

Bartın'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seçkin K. (37) idaresindeki 34 SF 3938 plakalı ticari minibüs, Bartın-Kozcağız yolu Budakdüzü köyü mevkisinde karşı yönden gelen Avni Demirel'in (47) kullandığı 74 AAH 411 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Seçkin K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birkan Ural

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