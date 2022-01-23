Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı - Haberler
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Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bölgelerde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

ULUS, BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bölgelerde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği Ulus ilçesinin yüksek köylerindeki araçlar kar altında kayboldu, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreyi aştı

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

Metin Çetin, Bartın, Ulus, kar, Güncel, Haber

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