Bartın'da 417 öğrenci, amip nedeniyle hastanelik oldu

BARTIN (DHA) - BARTIN'da 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelik oldu. Tedavileri sonrası 400 çocuk taburcu edilirken, Bartın Valiliği'nce su ve yemeklerden numune alındığı, adli soruşturma başlatıldığı belirtilip, "Şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir" denildi.

Kentte dün 7-12 yaş grubundaki 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 400 öğrenci, taburcu edildi. Amip nedeniyle öğrencilerin hastanelik olduğu belirtilirken, içilen su, suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyeceklerin yenilmesi sonucu rahatsızlığın oluştuğu ihtimali üzerinde duruldu. Su numuneleri alınırken, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.