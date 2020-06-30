Baro Yürüyüşüne İzin Verilmedi Avukatlar Oturma Eylemi Yaptı İzmir Barosu'nun çağrısıyla Avukatlık Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen avukatlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüyüp, orada bir basın açıklaması yapmak amacıyla Baro binasının önünde toplandı.

İzmir Barosu'nun çağrısıyla Avukatlık Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen avukatlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüyüp, orada bir basın açıklaması yapmak amacıyla Baro binasının önünde toplandı. Binanın bulunduğu sokağı panzerlerle kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi Kaynak: DailyMotion.com