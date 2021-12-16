Baro Başkanı Bozkurt'tan veda paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baro Başkanı Bozkurt'tan veda paylaşımı

Baro Başkanı Bozkurt'tan veda paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda fotoğrafı ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda fotoğrafı ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni başkan Erinç Sağkan'ın listesinde yer alarak yönetim kuruluna giren Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya üzerinde veda fotoğrafı paylaştı. Yaptığı paylaşıma "Aydın Barosu Başkanı olarak son yazı, son imza" notunu düşen Bozkurt, görevinden istifa ettiğini açıkladı. TBB Yönetim Kurulu'nda saymanlık görevine getirilen Bozkurt meslek etiği gereği istifa ettiğini belirtti. - AYDIN

Baro Başkanı Bozkurt'tan veda paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title